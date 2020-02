Facebook

Bunt, schrill, lustig und laut: Die Osttiroler Narren übernehmen das Kommando und laden zu ihren Umzügen ein © Kasupovic

Der Fasching biegt in die Zielgerade und nimmt dabei noch einmal so richtig Fahrt auf. Der närrische Auftakt erfolgte bereits vergangenen Woche mit dem Faschings-Kabarett in Lienz. Einen Angriff auf die Lachmuskeln gibt es hier noch einmal – und zwar am 20. Februar um 20 Uhr im Stadtsaal.