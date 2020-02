Dabei stand der Spaß an der Bewegung und am Sport im Vordergrund.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erster Euregio-Wintersporttag in Innsbruck © ASVÖ Tirol

Am Samstag ist der erste Euregio-Wintersporttag in der Olympiaworld in Innsbruck über die Bühne gegangen. Dabei hatten Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino die Möglichkeit, verschiedene Eissportarten kennenzulernen. Rund 350 Jugendliche waren vor Ort. Dabei stand der Spaß an der Bewegung und am Sport im Vordergrund.