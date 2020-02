Arbeiterkammer bietet im Sommersemester Nachhilfe in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Italienisch an. Anmeldeschluss ist der 24. Feber.

Nach Hinweisen besorgter Eltern waren die Bildungsexperten der Arbeiterkammer (AK) Tirol im Vorjahr auf die angespannte Nachhilfe-Situation in Osttirol aufmerksam geworden, und die AK Tirol hat ab Herbst am BFI in Lienz ein hochwertiges Nachhilfe-Angebot ermöglicht.