Die Internetplattform Dad´s Life kürte das Almfamilyhotel zu den besten Familienhotels in Österreich.

Das Almfamilyhotel Scherer landete auf Platz sieben © KK/Privat

Auf kaum einer Liste der besten Familienhotels in Österreich fehlt das Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach. Nun wurde es von der österreichischen Plattform „Dad´s Life“, einem Onlineratgeber von Vätern für Väter, unter die besten Familienhotels in Österreich gekürt. Neben Preis, Lage und Bewertungen waren auch die speziellen Angebote der Hotels ausschlaggebend.