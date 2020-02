Facebook

Franz Ganeider räumt seinen Sessel als RGO-Obmann © Natascha Brunner

Es ist genug“. So reagiert Franz Ganeider auf die Frage, warum er sich aus dem Obmann-Amt bei der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) ver-tschüsst. „Ich werde 68 Jahre alt und erachte es an der Zeit, den Obmannsessel Jüngeren zu überlassen“. 38 Jahre war Ganeider in der RGO tätig. „Angefangen habe ich als Erdäpfelstauden-Ausreißer, aufhören tue ich als Obmann“, scherzt der Nikolsdorfer, der anfänglich den Pflanzenbau betreute. Das Obmannamt bekleidete er 16 Jahre lang.