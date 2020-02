Facebook

Osttirol wächst wieder © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Seit dem Jahr 2002 stieg lediglich 2005 und 2016 die Zahl der Einwohner im Bezirk Lienz. Ansonsten gab es in der Bevölkerungsstatistik in Osttirol nur eine Richtung – nach unten. Laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria wächst Osttirol erstmals wieder, wenn auch nur gemächlich. Mit 2020 leben 48.760 Menschen im Bezirk. Damit beträgt das Plus 0,01 Prozent. 18 Gemeinden freuen sich über einen leichten Bevölkerungszuwachs, 15 Gemeinden haben Einwohner verloren.

Zum großen prozentuellen Gewinner gehört St. Johann im Walde mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent, das sind acht Personen mehr und somit 298 Einwohner. Bürgermeister Franz Gollner hat dafür eine schnelle Erklärung parat: „Das hat mit der neuen Wohnanlage in Oberleibnig zutun, die im vergangenen Jahr bezogen wurde“. In absoluten Zahl verzeichnet man in Lienz den größten Zuwachs. Somit leben in der Sonnenstadt mit 11.916 Menschen, das sind 48 Bürger mehr.