Franz Ganeider dankt im April als RGO-Obmann ab © N.Brunner

Es ist genug“. So reagiert Franz Ganeider auf die Frage, warum er sich aus dem Obmann-Amt bei der Raiffeisengenosschenschaft Osttirol (RGO) vertschüsst. „Ich werde 68 Jahre alt und erachte es an der Zeit, den Obmannsessel Jüngeren zu überlassen“. 38 Jahre war Ganeider in der RGO tätig. „Angefangen habe ich als Erdäpfelstauden-Ausreißer, aufhören tue ich als Obmann“, scherzt der Nikolsdorfer, der anfänglich den Pflanzenbau betreute. Das Obmannamt bekleidete er 16 Jahre lang.