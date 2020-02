Schwerer Alpinunfall in Osttirol. Ein 64-jähriger Skitourengeher stürzte im Bereich des Golzentipp in der Gemeinde Obertilliach 50 Meter über steiles Gelände. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Der Schwerverletzte wurde nach Hall in Tirol geflogen © (c) Brunner Images/Philipp Brunner

Am Mittwoch unternahm ein 64-jähriger Österreicher eine Skitour zum Gipfel des Golzentipp in Obertilliach. Aufgrund der herrschenden schwierigen Schneeverhältnisse war der Aufstieg mit den Fellen an den Skiern erschwert. Der Alpinist schnallte die Ski ab, um den steilsten Teil der Tour zu Fuß zu bewältigen. Dabei verlor er den Halt und stürzte, sich überschlagend, rund 50 Meter über steiles Gelände ab.