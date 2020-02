Facebook

Gerald Hauser kandidiert für die Fachgruppe Hotellerie © Kasupovic

Die Freiheitliche Wirtschaft tritt bei der Wirtschaftskammerwahl am 4. und 5. März in Tirol in 67 von 71 Fachgruppen an. Der Osttiroler Gerald Hauser, Tourismusausschussobmann und Nationalratsabgeordneter, führt mit Giovanni Grüner und Alois Staudacher die Fachgruppe Hotellerie an. Vor vier Jahren erzielte der ÖVP-Wirtschaftsbund 77,24 Prozent der Stimmen, mit 10,46 Prozent war die Freiheitliche Wirtschaft die zweitstärkste Kraft, vor den Grünen (8,46 Prozent) und dem sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (2,59 Prozent).