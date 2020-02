Facebook

Das Knappenhaus in St. Jakob: Hier sollte das Buch präsentiert werden © Kasupovic

Das Gold, das die Wiener FPÖ 2015 unter Obmann Heinz Christian Strache in St. Jakob „veranlagte“ – es fesselt und verleitet zu einer seltsamen Aktion. Derzeit sind Einladungen zu einer Buchpräsentation in das Knappenhaus in St. Jakob in Umlauf. „Operation Goldschakal – das geheimnisumwitterter Fort Knox der Alpen“ ist als Buchtitel angeführt. „Niemand anderer als der gerissene Aufdecker hat sich weiter vorgewagt, um das Unfassbare zu enthüllen. Topaktuell! In Buchform. Der Autor ist anwesend“, macht die Einladung neugierig.