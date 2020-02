Interview mit Felix Bacher„Mein größter Förderer war immer mein Papa“

Felix Bacher (19) gelang ein Karriereschritt, von dem viele junge Fußballer träumen. Der gebürtige Virger wechselte vom FC Wacker Innsbruck zum SC Freiburg in die deutsche Bundesliga

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit zehn Jahren kam Felix Bacher zu Wacker Innsbruck und wurde dort zum Profi © KK/AlexPauli Photography

Nicht einmal eingefleischte Fußballfans wussten das. Aber du bist in Osttirol geboren, richtig?

Felix Bacher: Ja genau. Ich bin in Lienz auf die Welt gekommen. Mein Vater kommt von „drinnen“, genauer gesagt aus Virgen. Deshalb habe ich meine ersten Lebensjahre in Osttirol verbracht.