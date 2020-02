Facebook

Heute bleibt das Wetter noch schön © Fuchs Jürgen

Der Hochdruckeinfluss wird zwar nun langsam etwas schwächer, er sollte aber am Sonntag immer noch in unserem Land eindeutig dominierend sein. Daher scheint vom Morgen an bis zum Abend beinahe ungestört die Sonne vom Himmel. Lediglich ein paar dünne und somit auch harmlose Wolkenfelder in höheren Luftschichten könnten hin und wieder die Sonne auch einmal etwas stören.