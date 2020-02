Facebook

Aktivitäten im Freien bieten sich heute an © Hartweger

Am Samstag bestimmt immer noch ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei ist die bei uns lagernde Luft auch trocken und somit "gutsichtig". Nebelbänke dürfte es selbst in den Morgenstunden kaum irgendwo geben. Tagsüber ist es dann sehr sonnig und es gibt am Himmel kaum Wolken zu sehen.