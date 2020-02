Anträge der Schülervertreter werden nun direkt an die Landtagspräsidentin weitergegeben und Ausschuss vorgelegt.

Groß ist die Freude bei den Schülervertretern © KK/Landesschülervertretung

Nach jahrelanger Forderung wurde das Tiroler SchülerInnenParlament, kurz SIP, mithilfe eines Dringlichkeitsantrages im Februarlandtag beschlossen. Seit Jahren findet das SchülerInnenParlament in den Räumlichkeiten des Tiroler Landtags statt. Schüler aus ganz Tirol finden sich zusammen, um über Anträge, die sie selbst eingebracht haben, zu diskutieren und abzustimmen. Darüber hinaus war es bis dato so, dass die Landesschülververtretung die positiv abgestimmten Anträge an die vertretenden Parteien im Tiroler Landtag weitergeben haben. Danach gingen leider oft viele Anträge unter. Dies soll sich aber jetzt durch die rechtliche Verankerung ändern.