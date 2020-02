Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jugendliche aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit Geisler, Bürgermeister von Neustift Peter Schönherr und Amtsleiterin Jasmin Schwarz beim Euregio Sport Camp 2019 in Neustift © Land Tirol/Pichler

Fußball, Slacklinen oder Bogenschießen: Vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2020 ist es wieder soweit: Die Europaregion Tirol-Trentino-Südtirol rückt beim Euregio Sport Camp für eine Woche den Sport in den Mittelpunkt. Nachdem die letztjährige Ausgabe in Neustift stattgefunden hat, wurde dieses Mal die Sportoberschule „Claudia von Medici" in Mals im Vinschgau als Austragungsort der Veranstaltung gewählt, wo junge Sportbegeisterte bei einer Palette an verschiedenen Aktivitäten voll auf ihre Kosten kommen sollen. Euregio-Präsident Landeshauptmann Günther Platter unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen: „Projekte wie dieses haben großen Wert für das Zusammenleben in der Europaregion. Sie sind wichtig, um grenzüberschreitende Bänder zu knüpfen und unsere Jugendlichen für Gemeinsamkeiten zu sensibilisieren. Immerhin sind sie diejenigen, die die Europaregion von morgen gestalten werden.“