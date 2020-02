Facebook

Ein 20-Jähriger musste nach einem Unfall auf der B 100 in Osttirol ins Krankenhaus eingeliefert werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Scheriau

Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ereignete sich auf der Drautalbundesstraße (B 100) in Osttirol ein Unfall. Ein 73-Jähriger war dort mit seinem Pkw von Lienz in Richtung Nußdorf-Debant unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 20-Jähriger einen Kastenwagen in die entgegengesetzte Richtung. Neben ihm am Beifahrersitz saß ein 15-Jähriger.