Die Kohlmeisen haben heuer den Schnabel vorne © KK/Birdlife

Gespannt lauerten im Jänner zahlreiche Menschen in ihren Gärten, um bei der Stunde der Wintervögel gefiederte Freunde zu zählen. Auch in Osttirol waren 74 Menschen beteiligt. „Es freut uns, dass diese Zahl in Osttirol stetig steigt. 2019 waren es 56 und 2018 53“, sagt Heinrich Frötscher, von der Vogelschutzorganisation BirdLife. Tirolweit haben sich 812 Menschen an der Zählung beteiligt. Die Anzahl der gezählten Vögel ist im Bezirk überdurchschnittlich hoch und von 1374 im Vorjahr auf 2470 im heurigen Jänner gestiegen.