Entlang der Grenzlandloipe warten noch super Bedingungen © Hartweger

Am Freitag bestimmt Hochdruckeinfluss ganz eindeutig das Wettergeschehen. Somit scheint tagsüber die Sonne und es sind kaum Wolken am Himmel zu erkennen. Dabei ist es in den Morgenstunden in den Niederungen zumeist sehr frostig. Bis zum Nachmittag steigen dann aber die Temperaturen deutlich an und erreichen ein Niveau, welches doch deutlich über den Normalwerten für Anfang Februar liegt.