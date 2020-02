Winterurlaub in St. Jakob Strache dementiert und rechnet mit "Ex-Freund" Hauser ab

Nach Aufregung um Urlaub von Heinz Christian Strache in Osttirol. Jetzt kontert der ehemalige Vizekanzler via sozialer Medien: Er sei in St. Jakob willkommen gewesen, kein Hotel habe ihn abgewiesen.

Heinz Christian Strache urlaubt mit seiner Familie im Osttiroler Defereggental © APA/HANS PUNZ

Mit seiner Familie macht Heinz Christian Strache derzeit Urlaub in St. Jakob. Insiderinfomationen zufolge soll er aber von seinem Stammhotel abgewiesen worden sein. Jetzt logiert er in St. Veit. Auf Facebook reagierte Strache auf die Meldung, dass er in St. Jakob nicht erwünscht war. Für ihn gibt es nichts zu deuten: Seine Familie und er seien in St. Jakob herzlich willkommen. "Man erlebe das in den unterschiedlichen Gastronomiebetrieben, auf den Skipisten und von Seiten der Bevölkerung", schreibt er auf Facebook.