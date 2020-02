Facebook

Ehrenkapellmeister Tobias Trost, der neue Kapellmeister Marco Rainer, Alt-Kapellmeister Markus Lukasser und Obmann Renè Wibmer (von links) © MK-MATREI

Im Herbst hat Markus Lukasser seinen Rücktritt als Kapellmeister der Musikkapelle Matrei bekannt gegeben. Zehn Jahre lang hatte er das Amt inne, übte es mit vorbildlicher Motivation und Freude aus. In Matrei ist gelungen, was andere Musikkapellen nicht schaffen: Der Nachfolger von Lukasser konnte aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Marco Rainer, bis zur Wahl Kapellmeister-Stellvertreter und Jugendorchester-Leiter, gibt jetzt den Takt in der Kapelle an. Er wurde in einer außerordentlichen Vollversammlung einstimmig zum Kapellmeister gewählt. Die Rochade ist lückenlos über die Bühne gegangen. Obmann René Wibmer ist stolz darauf. „Wir freuen uns schon auf eine neue Ära“, sagt er. Jugendorchester-Leiter wurde Sebastian Pretis.