Frauenberufszentrum Osttirol„Die Frau ist nicht mehr im Rennen“

Itta Tenschert vom Frauenberufszentrum Osttirol © MONIKA K. ZANOLIN

"Wir haben es auch gespürt, dass sich die Arbeitsmarktsituation in Osttirol sehr stark verbessert hatte“, sagt Itta Tenschert, Geschäftsführerin des Frauenberufszentrums (FBZ) Osttirol. Das Ziel des Zentrums, das es seit drei Jahren in Lienz gibt, ist es, arbeitslose Frauen wieder berufsfit zu machen. 20 Prozent weniger Klientinnen suchten im vergangenen Jahr das FBZ auf. Nichtsdestotrotz sei die Beratungsfrequenz im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. 2019 wurden 75 Frauen, die vom Arbeitsmarktservice Lienz vermittelt wurden, in 377 Gesprächen durch das FBZ beraten und begleitet. „Im Durchschnitt nahmen die Frauen fünf Beratungstermine in Anspruch“, so Tenschert. Vor allem gesundheitliche Einschränkungen und psychische Probleme würden oftmals die Arbeitssuche dieser Frauen erschweren.