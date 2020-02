Die Weltmeisterschaft beginnt am 12. Februar im Südtiroler Antholz. In Obertilliach bereiten sich derzeit Athleten aus zwölf Nationen darauf vor.

Dorothea Wierer am Schießstand im Biathlonzentrum Obertilliach © KK/EXPA/ Johann Groder

Seit November präsentiert sich das Lesachtal im schönsten Winterkleid. Zwölf Nationen haben jetzt vor der WM in Antholz im Osttiroler Obertilliach, wo sich einst auch Ole Einar Björndalen auf seine vielen Erfolge vorbereitet hat, ihre Trainingszelte aufgeschlagen. Bei perfekten Bedingungen ziehen sie auf den traumhaften Loipen ihre Runden und trainieren am Schießstand. Im nächsten Jahr finden dort von 28. Februar bis 10. März die Biathlon Juniorenweltmeisterschaften statt und die Anlage zählt zu einer der modernsten im Alpenraum. „Wir haben auch wegen der Junioren-WM nochmals die Infrastruktur stark verbessert und viele Nationen nützen die perfekten Bedingungen in Osttirol, um sich für die WM in Antholz den Feinschliff zu holen“, freut sich Matthias Scherer, der das Biathlonzentrum im „Haufendorf“ Obertilliach betreibt.