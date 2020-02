Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Brunner Images|Philipp Brunner

Am 3. Februar um 20:12 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Gaimberg bei Lienz, nachdem ein Laubhaufen im Bereich eines Wohnhauses durch eine unsachgemäße Entsorgung von Asche in Brand geraten war. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von etwa einem Quadratmeter. Die Freiwilligen Feuerwehren Nußdorf-Debant und Gaimberg konnten den Brand in wenigen Minuten löschen.