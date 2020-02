Kleine Zeitung +

Cornavirus Nach Rückkehr aus China: Osttiroler bleibt 14 Tage in Quarantäne

Alle sieben Österreicher, darunter auch ein Osttiroler, die am Sonntag via Flugzeug aus Wuhan nach Österreich gebracht wurde, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Sie bleiben 14 Tage in Quarantäne.