Simon Mayr (Union Raika Compedal), Christof Hochenwarter (Laufsport Hermagor), Ina Forchthammer (WSV St. Johann Pongau) © Brunner Images|Philipp Brunner

Am Samstag fand in Assling der 14. Compedal Tourenlauf mit einem Rekordteilnehmerfeld von knapp 200 Sportbegeisterten statt. Der Lauf ist auch Teil der Skitouren Bewerbe in Osttirol und Oberkärnten - kurz SKIBO-Tour. Rund 45 starten konnten in der Rennklasse verzeichnet werden. Hier erfolgte der Start in Thal, anschließend mussten nach einem Laufsprint zur Kirche St. Korbinian die 1250 Höhenmeter bis ins Ziel auf die Compedal Skihütte bezwungen werden. In der Hobbyklasse gingen rund 150 Teilnehmer an den Start wobei hier der Bewerb beim Wildpark Assling seinen Anfang nahm. Hier mussten rund 620 Höhenmeter bezwungen werden.