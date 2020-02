Facebook

Diese „Kolpingwinterspiele“ finden nach 1976 und 1987 bereits zum dritten Mal in Osttirol statt. Vor nunmehr 45 Jahren wurden die Meisterschaften dieser Art „geboren“ und im April 1975 erstmals in St. Moritz in der Schweiz ausgetragen. Fünf Teilnehmer aus Lienz waren damals bereits dabei: Helmut Krieghofer, Walter Müller, Herbert Geiger, Christian Troger und Maria Gasser. Bereits im Folgejahr wurden auf Initiative von Walter Müller die 2. Internationalen Kolpingschimeisterschaften im Jänner 1976 in Lienz veranstaltet.