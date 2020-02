Hubert Matschnig hatte in den Lauen ein Prachtstück an der Angel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stolz präsentiert Hubert Matschnig mit Karl Unterweger, dem Revierbesitzer, seinen gestrigen Fang © Ruggenthaler

In den Nikolsdorfer Lauen, dem Fischereirevier von Karl Unterweger, machte gestern Vormittag der Lienzer Hubert Matschnig einen tollen Fang. Mit einer Plastikmaus an der Angel stand er am Ufer der Lauen, als etwas anbiss. Als Matschnig die Angel aufzog, hing daran ein Prachtstück von Fisch. 107 Zentimeter groß, 13 Kilo schwer und einen Brustumfang von 54 Zentimetern: