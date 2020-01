Facebook

Georg Kaltschmid und Katharina Nothdurfter-Bürgler © Grüne Wirtschaft Tirol

Auch in Osttirol gehen die Tiroler Grünen mit einer eigenen Kandidaten in die Wirtschaftskammerwahlen, die am 4. und 5. März geschlagen werden. Die Lienzerin Katharina Nothdurfter-Bürgler wurde nominiert.