Der Tiroler Fischereiverband präsentierte am Donnerstag einen dramatischen Befund vor dem Aquarium im Alpenzoo in Innsbruck: Andreas Schiechtl, Zacharias Schähle, Andreas Bachler (von links) © Uwe Schwinghammer

Passend präsentierte der Tiroler Fischereiverband (TFV) seinen dramatischen Befund vor einem riesigen Aquarium im Alpenzoo in Innsbruck. Tirols Fließgewässer gehen den Bach hinunter, lautet die Botschaft des TFV. Andreas Bachler, Obmann des Verbandes, richtete einen Appell an die Politik, aber zum Beispiel auch an Kraftwerksbetreiber: „Der Zustand der meisten Tiroler Fließgewässer entspricht nicht den EU-Wasserrahmenrichtlinien. Es ist höchst an der Zeit, dass etwas getan wird, weil so ist das nicht mehr vertretbar.“