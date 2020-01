Facebook

Wir starten zunächst insbesondere in den Tauernregionen mit ein paar Restwolken in den Tag. Schon bald setzt sich strahlender Sonnenschein durch. Tagsüber sind nur mehr harmlose Schleierwolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen klettern weiter an.