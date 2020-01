Facebook

Patrick Hombach, David Wurzer und Christian Mühlmann überreichten den Scheck an die Familie aus Debant © KK/Privat

Im November 2019 waren die Buben aus Dölsach wieder als Krapfenschnaggler unterwegs. Mit Freude konnten nun Patrick Hombach, David Wurzer und Christian Mühlmann in Vertretung der Krapfenschnaggler von dem Geld, das sie eingenommen haben, 1000 Euro an eine junge Familie in Debant übergeben.