Feinstaub in Lienz: Gratisbusse im Gespräch © KK/Stadt Lienz

Nicht ganz so dramatisch, wie dargestellt aber trotzdem dramatisch genug ist die Feinstaubbelastung in Lienz. Zwischen dem 1. und dem 29. Jänner gab es insgesamt neun Tage mit teils erheblichen Grenzwertüberschreitungen. Man findet sich damit in bester Gesellschaft mit Graz und Innsbruck, wo der Feinstaub an zehn Tagen über den Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft drüber war. An einzelnen Tagen war Lienz sogar österreichweit Spitzenreiter. Der Regen in den vergangenen Tagen und die feuchte Luft tun Lienz und seinen Bewohnern immens gut. Gestern lagen die Feinstaubwerte nur mehr bei 20 Mikrogramm.