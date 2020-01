Vier Volksschulen wurden in Tirol geschlossen. In Osttirol ist derzeit kein gemeldeter Fall bekannt.

Zahlreiche Schüler sind an Influenza erkrankt © georgerudy - stock.adobe.com

Zahlreiche Schüler in den Volksschulen Vomperbach, Schönberg und Pillberg sind an der Influenza erkrankt. Auch an der Volksschule Jochberg sind 30 der 48 Schüler aufgrund der Grippe zu Hause geblieben. Alle vier Schulen sind für die restliche Woche geschlossen. Aufgrund dessen verweist Anita Luckner-Hornischer, Impfexpertin der Landessanitätsdirektion, auf die Möglichkeit einer Schutzimpfung und die Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen im Alltag. Eine entsprechende Händehygiene und Husten-Nies-Schnäuzetikette können bei der Abwehr von Grippeviren helfen.