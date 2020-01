Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn auf der Skipiste gegangen wird, dann am Pistenrand, um Kollisionen zu vermeiden © EXPA / Michael Gruber

Gewaltsam griff ein Pistentourengeher bei einer abendlichen Tour einen Pistenraupenfahrer am Rangger Köpfl in Tirol an. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Auseinandersetzungen mit Pistentourengehern gibt es auch in Osttirols Skigebieten. Das bestätigt Mario Tölderer, Leiter der Lienzer Bergbahnen: „Viele sind unterwegs, nachdem die Pisten offiziell gesperrt sind. Werden sie dann von unseren Mitarbeitern auf das Fehlverhalten angesprochen, wird meist nicht auf die feiner Art geantwortet. Man muss aber sagen, dass sich ein großer Teil der Pistentourengeher an die Regeln hält.“