© APA/ROLAND SCHLAGER

Mit stürmisch-böigem Nordwestwind auf den Bergen stauen sich den ganzen Tag über kompakte Wolken an die Hohen Tauern an und laden dort immer wieder Schneeschauer ab. Vor allem in der Früh können sich etwaige Schneeschauer auch weiter nach Süden hin ausbreiten, ansonsten lockern die Wolken im Süden Osttirols doch immer wieder einmal auf. Am sonnigsten verläuft der Mittwoch im Tiroler Gailtal (Lesachtal). Die Temperaturen präsentieren sich vorübergehend von ihrer kalten Seite, zumindest gebietsweise. "Der Nordwind/Tauernwind verschärft zudem das Kälteempfinden deutlich", warnt der Meteorologe Werner Troger alle Skibegeisterten eindringlich.