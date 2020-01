Hubert Sint wechselt in die Landesforstinspektion nach Innsbruck. Sein wertvolles Know-How könnte dort eingebracht werden. Gerüchten zufolge verlässt Sint Osttirol auf eigenen Wunsch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hubert Sint arbeitet ab 2. März in Innsbruck © Hartweger

Hubert Sint, der bisherige Leiter der Forstinspektion Osttirol, verlässt den Bezirk. Dem Vernehmen nach heißt es, dass dies auf seinen persönlichen Wunsch passiere. Anders lautet die offizielle Stellungnahme des Landes. In ihr wird bestätigt, dass Sint nach Nordtirol geht. „Mit 2. März wechselt Sint vorübergehend in die Landesforstinspektion nach Innsbruck“. Der Wechsel wird folgendermaßen begründet: „Im Bundesland Tirol stiegen zuletzt die fachlichen und persönlichen Anforderungen an das Team der Landesforstdirektion, dies unter anderem durch gehäuftes Auftreten von Naturereignissen. Das langjährige Know-how sowie die Kompetenz und Erfahrung, die Sint durch sein Wirken auf Bezirksebene gewinnen konnte, können unter anderem bei der Finalisierung des Katastrophenplanes Wald wertvoll im gesamten Landesforstdienst eingebracht werden“.