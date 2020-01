Facebook

Beamte der Polizeiinspektion Lienz führten seit Anfang Jänner 2020 Ermittlungen gegen einen 45-jährigen Österreicher wegen des Verdachts des Konsums, der Einfuhr und des Verkaufes von Suchtmittel in Osttirol. Dabei konnten sie dem Mann die Einfuhr von mehr als 800 Gramm und den Verkauf von mehr als 1,7 Kilogramm Cannabiskraut an mehr als 20 Abnehmer nachweisen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten bei dem Mann rund 200 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 45-Jährige am festgenommen und nach erfolgter Vernehmung in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.