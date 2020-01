Teilnehmerin einer Schülergruppe stürzte beim Skifahren in Osttirol schwer. Sie erlitt so schwere innere Verletzungen, dass sie vom Krankenhaus Lienz ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.

Beim Überholen kam es zu dem schweren Unfall © AP

Am Montag gegen 10.30 Uhr fuhr eine 19-jährige deutsche Skifahrerin als Teilnehmerin einer Schülergruppe im Skigebiet „Thurntaler“, in der Osttiroler Gemeinde Sillian auf der roten Piste Nr. 1 in Richtung Tal. Unterhalb der Mittelstation überholte sie nach einem Steilhang einen anderen Skifahrer und kam dabei aus bisher unbekannter Ursache schwer zu Sturz.