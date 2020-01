Facebook

In der Nacht zum 25. Jänner (Freitag auf Samstag) beschädigten unbekannte Täter in einer Werkhalle in Matrei im Gewerbegebiet Ortsteil Seblas eine Paketschnittkettensäge.

Weiters nahmen sie einen, auf dem eingefriedeten Firmenareal abgestellten Klein-Lkw in Betrieb, stellten diesen jedoch im Bereich der Firmenausfahrt wieder ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei sind erbeten. Telefon 059133/7234