Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umgestaltung des Lienzer Hauptplatzes muss bis 2021 konzeptiert sein © Ruggenthaler

Es tut sich nicht nichts - für die Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes. In Ausschüssen, dem Verein Stadtmarketing und mit Kaufleuten laufen bereits Ideenfindungen. Jetzt wurde per Stadtratsbeschluss auch die Firma Aberjung mit ins Boot geholt. 12.960 Euro bewilligte der Stadtrat, dass dieses „Büro für Gestaltung“ in der Konzeption mitarbeitet. Für Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ist dieser Partner wichtig: „Vor allem wenn es um die Präsentation von Ideen mit Visualisierungen geht, aber natürlich auch für die Gestaltung, gerade bei der Möblierung“.