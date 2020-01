Premiere in Osttirol: Erstmals traten Florianijünger zur technischen Leistungsprüfung in Gold an.

© Brunner Images|Philipp Brunner

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sind sie auf Abruf bereit: die Feuerwehrmänner und -frauen im Bezirk. Damit sie für den Ernstfall gut vorbereitet sind, werden zahlreiche Leistungsprüfungen abgelegt. So traten zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Lienz zur Technischen Leistungsprüfung in Gold und Bronze an. Die Stufe in Gold ist für den Bezirk eine Premiere. In diese Stufe traten bisher noch keine Osttiroler Florianijünger an. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich je nach Stufe. Die Leistungsprüfung dient als Vorbereitung für technische Einsätze wie Verkehrsunfälle auf der Straße. Der Bewerb ist eine Kombination auf theoretischem Wissen und praktischer Anwendung von hydraulischen Rettungsgeräten, Maschinen und Werkzeugen sowie der Lagebeurteilung für Führungskräfte.