140 Teilnehmer gingen an den Start © Brunner Images|Philipp Brunner

Am Lienzer Hochstein stand am Samstag „Abendsport“ auf dem Programm. 140 Teilnehmer gingen bei der fünften Auflage des SCL Hochstein Tourenlaufes an den Start. Ausgetragen wurde der Bewerb, Teil der Skibo-Tour, wieder als Nightrace in zwei Klassen.