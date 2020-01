Facebook

Michael Mingler, Obmann des Petitionsausschusses © KK/Grüne

„Es war eine lösungsorientierte Diskussion mit wechselseitigem Verständnis auf Augenhöhe“, so fasst der Obmann des Petitionsausschusses und Grüne Landtagsabgeordnete Michael Mingler die dieswöchige Sitzung des Petitionsausschusses zusammen, in der Illy Ladstätter, die mehr als 5000 Unterschriften sammelte, und Doktor Gernot Walder ihr Anliegen zur Sicherung der medizinischen Versorgung in Osttirol präsentierten. Anwesend waren auch Vertreter der Ärztekammer, ein Vertreter der Österreichischen Gesundheitskasse sowie der zuständige Landesrat Bernhard Tilg.