Seit 8. Jänner sind die Werte fast permanent erhöht. Ausnahme waren die Tage, an denen in der Stadt wegen des Dolomitenlaufes Schnee aufgebracht war.

Die Luftgüte-Messstelle in Lienz befindet sich unweit der Bahnhof-Baustelle, wo ständig Lkw zu- und abfahren © ruggenthaler

Der Feinstaub macht Lienz zu schaffen. Schon am 28. Dezember waren die Werte höher als in der Silvesternacht. Und seit 8. Jänner sind Überschreitungen des Tagesgrenzwertes an der Tagesordnung. Bis auf teilweise 67 Mikrogramm pro Kubikmeter sind die Werte in den vergangenen Tagen angestiegen. Die Grenze liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Mehrmals hatte Lienz die höchste Feinstaubbelastung in Österreich.