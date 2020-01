Obere Isel Kraftwerk gestoppt

Facebook

Das Kraftwerk Obere Isel war heftig umstritten © BRUNNER-IMAGES

So schnell kann es gehen: Noch am Donnerstag führte der WWF das Kraftwerk Obere Isel in seiner Liste der Anlagen, die das Natura 2000-Gebiet Isel bedrohen. Und am Donnerstag war es auch, dass die Umweltabteilung der Landes einen Bescheid erlies.

Demnach wurde der Antrag der Kraftwerksbetreiber (Gemeinden Virgen und Prägraten) auf Genehmigung des Kraftwerkes nach dem UVP-Gesetz, zurückgewiesen. Das 147 Millionen-Projekt, das Ende 2012 beantragt wurde, war heftig umstritten.