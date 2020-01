Facebook

Bischof Glettler, Petra Egger, Dekantasreferentin Anita Webhofer, Lienzer Dekan Franz Troyer, Georg Schärmer © Kasupovic

Im Rahmen eines Osttirol-Besuches stellte Bischof Hermann Glettler die Schwerpunkte der Diözese Innsbruck für 2020 vor. Dabei steht die Jugend im Mittelpunkt. „Es zählt nicht die Frage, wie wir die Jugend in die Kirche kriegen. Die Frage ist: Sind wir mit ihnen? Was sind ihre Sorgen, wo drückt der Schuh“, so der Bischof. Daher würde er sich wünschen, dass in allen Pfarren Lobbying-Gruppen für junge Leute gebildet werden. Des Weiteren sollen auch Weggemeinschaften gegründet werden. „Wir werden im Frühjahr mit einer Weggemeinschaft starten,“ sagt Petra Egger, Dekanatsjugendleiterin in Lienz. Unterstützt wird sie dabei von der Jugend: „Sie sind bereit, ihre Ideen einzubringen, um junge Kirche in Lienz erlebbar zu machen“, so Egger. Erst vor wenigen Tagen wurde eine solche in Sillian gestartet.