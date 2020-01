Facebook

Noch immer bestimmt Hochdruckeinfluss das Wetter bei uns in Osttirol. Deshalb scheint tagsüber auch wieder zumeist die Sonne. Ein paar Wolkenfelder in höheren oder mittelhohen Luftschichten könnten jedoch durchziehen und zeigen an, dass sich das Hochdruckgebiet langsam abzuschwächen beginnt.