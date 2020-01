Facebook

Lobenwein bestätigt Wellengang © KLZ

Sie hat eingeschlagen, die Forderung des Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser. Dieser sprach sich klar für finanzielle Unterstützung der Schultz-Gruppe für deren geplante Projekte in Osttirol aus.

In die Pflicht nahm er dabei den Tourismusverband Osttirol (TVBO) und das Land. Walser bot sich als Vermittler bei der Suche nach Lösungen an. In Lienz regt das auf. Schon am Dienstag wurde die Wirtschaftskammer mit Protesten konfrontiert.