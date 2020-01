Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raphael Lukasser, Raimund Stadler, Alois Kirchmair, Alois Lang, Andreas Berger, Martin Unterkircher, Elisabeth Oberlohr, Martin Wibmer, Sebastian Warscher und Werner Raneburger © KK/Privat

Auf ein ereignisreiches Jahr blicken die Mitglieder des Musikbezirks Iseltal im Zuge ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Für die Jungmusikanten wurde ein Einführungskurs durch Bezirksjugendleiter Raimund Stadler organisiert. Das Bezirksmusikfest fand 2019 in Huben statt, was laut Bezirksobmann Andreas Berger zum Höhepunkt des Musikjahres zählte. Auch das traditionelle Freundschaftstreffen mit den Musikbezirken Lienzer Talboden, Pustertal Oberland und Bruneck in Südtirol wurde gut besucht. Bezirkskapellmeister Raphael Lukasser, der diese Funktion das erste Jahr inne hatte, blickt schon auf das kommende Iseltaler Bezirksmusikfest, das heuer zum Anlass 200 Jahre Musikkapelle Virgen in Virgen stattfindet.