Ein Mehr an 13.269 Nächtigungen verzeichnen die Osttiroler Vermieter. Den größten Zuwachs gab es in der Ferienregion Hochpustertal.

Am Zettersfeld sind perfekte Winterverhältnisse © KK/Profer&Partner

Aufgrund der starken Schneefälle im November starteten die Osttiroler Tourismusregionen mit einem Plus von 8,3 Prozent oder 13.269 Nächtigungen in das neue Winterhalbjahr. Nach einem Plus von über 17 Prozent im November konnte jetzt der Dezember mit 7,11 Prozent nochmals nachlegen. Gesamt wurden in diesen beiden Monaten 172.727 Nächtigungen erzielt.